Перкинс: Адетокунбо пытается есть филе-миньон с Майклом Джорданом и Абдул-Джаббаром

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение о звёздном форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.



«Я думаю, мы слишком низко ставим планку для Янниса. Этот парень пытается сесть за стол с величайшими из величайших. Именно это пытается сделать Яннис. Он хочет сидеть с ними и есть филе-миньон или рибай с Джорданом, Броном, Каримом, Мэджиком и всеми этими парнями. Так мне это представляется», — сказал Перкинс в интервью на канале ESPN в YouTube.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо принял участие в 63 матчах, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 1 подбор и отдавал 5,8 результативные передачи.



Ранее Адетокунбо прокомментировал собственный рекорд в истории «Бакс».

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