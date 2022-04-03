Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: Адетокунбо пытается есть филе-миньон с Майклом Джорданом и Абдул-Джаббаром

Перкинс: Адетокунбо пытается есть филе-миньон с Майклом Джорданом и Абдул-Джаббаром
Комментарии

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение о звёздном форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.

«Я думаю, мы слишком низко ставим планку для Янниса. Этот парень пытается сесть за стол с величайшими из величайших. Именно это пытается сделать Яннис. Он хочет сидеть с ними и есть филе-миньон или рибай с Джорданом, Броном, Каримом, Мэджиком и всеми этими парнями. Так мне это представляется», — сказал Перкинс в интервью на канале ESPN в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо принял участие в 63 матчах, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 1 подбор и отдавал 5,8 результативные передачи.

Ранее Адетокунбо прокомментировал собственный рекорд в истории «Бакс».

Новость по теме
Адетокунбо отреагировал на своей рекорд, позволивший ему превзойти Абдул-Джаббара
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022