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Ирвинг отреагировал на личный рекорд Дюранта по результативности

Ирвинг отреагировал на личный рекорд Дюранта по результативности
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о результативности, которую показал его товарищ по команде, форвард Кевин Дюрант, в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Атланта Хоукс». Дюрант в этом матче набрал 55 очков, тем самым побив личный рекорд, державшийся восемь лет. «Бруклин», однако, уступил «Атланте» со счётом 115:122.

«Даже и не верится, что он набрал 55 очков. Ведь понятно, что я имею в виду? Я говорю о нашем отношении к матчу. Мы должны облегчить его бремя в нападении. В конце концов мы знаем, на что способен этот парень. Нам просто нужно быть рядом, чтобы поддержать его. Мы должны быть готовы играть так же много, как и он», — приводит слова Ирвинга ESPN US.

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