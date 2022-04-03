Аналитик НБА объяснил причину проблем «Лейкерс» в этом сезоне НБА

Аналитик НБА Сэм Митчелл поделился мыслями о причинах неубедительной игры «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне НБА.



«Что меня больше всего разочаровывает, так это то, что «Лейкерс» могли выигрывать многие матчи. Но они не играют как команда ветеранов, которая понимает свои недостатки. Зачем совершать дальние броски, если в переходах у команды начинаются проблемы в обороне?



«Лос-Анджелес» ничего не может поделать при игре в защите один на один — у них просто нет хороших защитников. Мы же видели, как многое получалось у Си Джей Макколлума, у Брэндона Ингрэма? Лучший защитник «Лейкерс» — это Стэнли Джонсон. А у него не было шансов удержать кого-либо из этих парней», — сказал Митчелл в эфире SiriusXM NBA Radio.



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