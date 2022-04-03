УНИКС с разгромным счётом обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал пермскую «Парму». Счёт встречи — 78:48 в пользу хозяев.

УНИКС доминировал на протяжении всех четвертей, выиграв каждую из них. Несмотря на это, самым результативным игроком встречи стал игрок «Пармы» Евгений Воронов, который записал на свой счёт 17 очков. У хозяев отличился О Джей Мэйо — 14 очков.

После этой победы казанская команда вышла на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 15 побед, четыре поражения. «Парма» идёт шестой — девять побед, семь поражений. Возглавляет чемпионат столичный ЦСКА — 15 побед, три поражения.

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