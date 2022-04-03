Перасович отреагировал на победу команды в матче с «Пармой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в матче с «Пармой» (78:48) в Единой лиге ВТБ.
«Во-первых, поздравляю наших игроков с победой! Нам было крайне важно выиграть после двух поражений. Важно, чтобы три новичка поняли нашу философию игры за короткий промежуток времени, что является непростой задачей. Следует понимать, что у нас совсем другая команда по сравнению с той, которая выступала в Евролиге. Нам нужно найти способ прибавлять в игре с теми баскетболистами, которые сейчас есть в составе», — приводит слова Перасовича официальный сайт лиги.
После этой победы казанская команда вышла на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 15 побед, четыре поражения. «Парма» идёт шестой — девять побед, семь поражений.
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