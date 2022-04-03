Леброн Джеймс пропустит матч с «Денвером» из-за травмы

Стало известно, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет принять участие в матче с «Денвер Наггетс», который состоится сегодня в 22:30 мск. Причиной этому послужила травма голеностопа. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, в последней встрече «Лейкерс» уступили «Пеликанс» со счётом 111:114. Леброн стал самым результативным игроком матча. На его счету 38 очков, восемь подборов и четыре передачи. Самый значимый вклад в победу «Пеликанс» внёс защитник Си Джей Макколлум – 32 очка, семь подборов и четыре передачи.



В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 11-е место (31 победа в 77 матчах), «Нью-Орлеан» идёт на девятой позиции (34 победы в 77 встречах).



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