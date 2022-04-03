Леброн Джеймс пропустит матч с «Денвером» из-за травмы

Стало известно, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет принять участие в матче с «Денвер Наггетс», который состоится сегодня в 22:30 мск. Причиной этому послужила травма голеностопа. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.
Напомним, в последней встрече «Лейкерс» уступили «Пеликанс» со счётом 111:114. Леброн стал самым результативным игроком матча. На его счету 38 очков, восемь подборов и четыре передачи. Самый значимый вклад в победу «Пеликанс» внёс защитник Си Джей Макколлум – 32 очка, семь подборов и четыре передачи.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 11-е место (31 победа в 77 матчах), «Нью-Орлеан» идёт на девятой позиции (34 победы в 77 встречах).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 3 апреля 2022
-
21:01
-
19:57
-
18:48
-
17:40
-
16:50
-
15:40
-
14:52
-
14:15
-
13:04
-
12:07
-
11:18
-
10:12
-
09:30
-
07:00
-
05:21
-
00:59
- 2 апреля 2022
-
23:45
-
22:52
-
21:59
-
20:56
-
19:56
-
19:03
-
17:54
-
16:58
-
15:55
-
15:20
-
14:47
-
13:40
-
12:32
-
11:21
-
10:17
-
09:37
-
08:13
-
05:29
-
05:15