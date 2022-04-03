Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать украинский флаг перед матчем Евролиги

Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать украинский флаг перед матчем Евролиги
Комментарии

Баскетболисты «Црвены Звезды» перед матчем с «Жальгирисом» в Евролиге отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».

После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги.

После начала военных действий на Украине Сербия стала одной из стран, где проводились митинги с поддержкой действий российских властей.

Сама встреча завершилась победой «Жальгириса» в овертайме со счётом 103:98. Литовцы занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги, имея восемь побед и 20 поражений. «Црвена Звезда» идёт 11-й — 11 побед, 16 поражений.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022