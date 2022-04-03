Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать украинский флаг перед матчем Евролиги
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Баскетболисты «Црвены Звезды» перед матчем с «Жальгирисом» в Евролиге отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».
После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги.
После начала военных действий на Украине Сербия стала одной из стран, где проводились митинги с поддержкой действий российских властей.
Сама встреча завершилась победой «Жальгириса» в овертайме со счётом 103:98. Литовцы занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги, имея восемь побед и 20 поражений. «Црвена Звезда» идёт 11-й — 11 побед, 16 поражений.
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