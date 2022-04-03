«Бостон» уверенно переиграл «Вашингтон». «Даллас» на выезде одолел «Милуоки»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Счёт встречи — 144:102 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Браун, который записал на свой счёт 32 очка.

После этой победы «Бостон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея 49 побед и 30 поражений. «Вашингтон» идёт 12-м — 34 победы, 44 поражения.

В параллельной встрече «Милуоки Бакс» на своей площадке встречался с «Даллас Маверикс». Победу праздновали гости со счётом 118:112. Дабл-дабл на свой счёт записал словенский разыгрывающий Лука Дончич — 32 очка, 15 передач.

«Даллас» занимает четвёртую строчку в Западной конференции — 49 побед, 30 поражений. «Милуоки» идёт третьим на Востоке — 48 побед, 30 поражений.