Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» уверенно переиграл «Вашингтон». «Даллас» на выезде одолел «Милуоки»

«Бостон» уверенно переиграл «Вашингтон». «Даллас» на выезде одолел «Милуоки»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Счёт встречи — 144:102 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Браун, который записал на свой счёт 32 очка.

После этой победы «Бостон» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея 49 побед и 30 поражений. «Вашингтон» идёт 12-м — 34 победы, 44 поражения.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
144 : 102
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 22, Уайт - 17, Уильямс - 16, Притчард - 14, Несмит - 11, Хорфорд - 10, Смарт - 7, Тайс - 6, Фиттс - 5, Корнет - 4, Ryan, Морган, Стаускас, Томас, Уильямс, Хозер
Вашингтон Уизардс: Колдуэлл-Поуп - 17, Порзингис - 17, Смит - 16, Авдия - 10, Кисперт - 10, Гилл - 9, Гэффорд - 9, Саторански - 7, Нето - 5, Брайант - 2, Schakel, Бил, Кузма, Кэри, Тодд, Уинстон, Хатимура

В параллельной встрече «Милуоки Бакс» на своей площадке встречался с «Даллас Маверикс». Победу праздновали гости со счётом 118:112. Дабл-дабл на свой счёт записал словенский разыгрывающий Лука Дончич — 32 очка, 15 передач.

«Даллас» занимает четвёртую строчку в Западной конференции — 49 побед, 30 поражений. «Милуоки» идёт третьим на Востоке — 48 побед, 30 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
112 : 118
Даллас Маверикс
Даллас
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Холидэй - 20, Портис - 17, Лопес - 14, Коннотон - 12, Миддлтон - 11, Аллен - 8, Мэттьюз - 2, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Ибака, Картер, Мамукелашвили, Нвора, Хилл
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Пауэлл - 22, Баллок - 16, Брансон - 15, Динвидди - 11, Финни-Смит - 11, Дав. Бертанс - 6, Грин - 3, Крисс - 2, Wright, Браун, Бёрк, Клебер , Марьянович, Найт, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022