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«Нью-Йорк» одолел «Орландо», у Куикли – трипл-дабл

«Нью-Йорк» одолел «Орландо», у Куикли – трипл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Нью-Йорк Никс». Победу в нём одержал «Нью-Йорк» со счётом 118:88.

Значительный вклад в успех гостей внёс Ар Джей Барретт, который набрал 27 очков. Иммануэль Куикли заработал трипл-дабл (20 очков, 10 подборов и 10 передач). У «Орландо» выделился Мориц Вагнер – 18 очков.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
88 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 18, Бамба - 13, Браздейкис - 13, Росс - 11, Фульц - 11, Лопес - 7, Хэмптон - 7, Cannady - 4, Океке - 4, Айзек, Бол, Вагнер, Картер, Саггс, Скофилд, Харрис, Энтони
Нью-Йорк Никс: Барретт - 27, Куикли - 20, Топпин - 20, Бёркс - 19, Робинсон - 12, Макбрайд - 8, Гибсон - 4, Симс - 4, Гримс - 2, Фурнье - 2, Hunt, Арчидиаконоу, Ноэль, Реддиш, Роуз, Рэндл, Уокер

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 112:108.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 44 очка и 17 подборов. Джеймс Харден заработал трипл-дабл (21 очко 10 подборов и 10 передач). Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 23 очка.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, ЛеВерт - 18, Стивенс - 18, Маркканен - 16, Лав - 12, Браун - 9, Рондо - 6, Окоро - 3, Осман - 3, Аллен, Гудвин, Дэвис, Мобли, Нембхард, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 44, Харден - 21, Макси - 11, Харрис - 11, Ньянг - 8, Джордан - 6, Милтон - 4, Тибулл - 4, Грин - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Коркмаз, Миллсэп, Рид, Спрингер

Также «Детройт Пистонс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (121:117).

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 00:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 121
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 20, Джексон - 19, Халибёртон - 19, Хилд - 19, Taylor - 15, Вашингтон - 12, Битадзе - 6, Смит - 5, Stephenson - 2, Sykes, Андерсон, Брогдон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Детройт Пистонс: Бей - 31, Джексон - 19, Макгрудер - 13, Эдвардс - 13, Key - 12, Ливерс - 11, Хейз - 10, Олиник - 7, Стюарт - 5, Багли III, Гарза, Грант, Джозеф, Диалло, Каннингем, Ли, Пикетт, Смит
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