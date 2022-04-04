«Нью-Йорк» одолел «Орландо», у Куикли – трипл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Нью-Йорк Никс». Победу в нём одержал «Нью-Йорк» со счётом 118:88.
Значительный вклад в успех гостей внёс Ар Джей Барретт, который набрал 27 очков. Иммануэль Куикли заработал трипл-дабл (20 очков, 10 подборов и 10 передач). У «Орландо» выделился Мориц Вагнер – 18 очков.
В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 112:108.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 44 очка и 17 подборов. Джеймс Харден заработал трипл-дабл (21 очко 10 подборов и 10 передач). Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 23 очка.
Также «Детройт Пистонс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (121:117).
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