Трипл-дабл Покушевски помог «Оклахоме» выиграть у «Финикса»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Оклахома-Сити (США), в котором на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Финикс Санз». Победу в нём одержала «Оклахома» со счётом 117:96.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Оливер Сарр, который набрал 24 очка. Алексей Покушевски заработал трипл-дабл (17 очков, 10 подборов и 12 передач). У «Финикса» выделился Микал Бриджес – 18 очков.
В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 139:132.
Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, набравший 33 очка. Карл-Энтони Таунс заработал дабл-дабл (28 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джейлен Грин, у него 31 очко. Алперен Шенгюн заработал дабл-дабл (14 очков и 15 подборов).
Также «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (113:92), а «Торонто Рэпторс» уступил «Майами Хит» (109:114).
- 4 апреля 2022
-
05:07
-
03:35
-
01:20
-
00:59
- 3 апреля 2022
-
23:18
-
22:41
-
22:08
-
21:01
-
19:57
-
18:48
-
17:40
-
16:50
-
15:40
-
14:52
-
14:15
-
13:04
-
12:07
-
11:18
-
10:12
-
09:30
-
07:00
-
05:21
-
00:59
- 2 апреля 2022
-
23:45
-
22:52
-
21:59
-
20:56
-
19:56
-
19:03
-
17:54
-
16:58
-
15:55
-
15:20
-
14:47
-
13:40