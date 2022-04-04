Трипл-дабл Покушевски помог «Оклахоме» выиграть у «Финикса»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Оклахома-Сити (США), в котором на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Финикс Санз». Победу в нём одержала «Оклахома» со счётом 117:96.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Оливер Сарр, который набрал 24 очка. Алексей Покушевски заработал трипл-дабл (17 очков, 10 подборов и 12 передач). У «Финикса» выделился Микал Бриджес – 18 очков.



В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 139:132.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, набравший 33 очка. Карл-Энтони Таунс заработал дабл-дабл (28 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джейлен Грин, у него 31 очко. Алперен Шенгюн заработал дабл-дабл (14 очков и 15 подборов).



Также «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (113:92), а «Торонто Рэпторс» уступил «Майами Хит» (109:114).