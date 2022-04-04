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Трипл-дабл Покушевски помог «Оклахоме» выиграть у «Финикса»

Трипл-дабл Покушевски помог «Оклахоме» выиграть у «Финикса»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Оклахома-Сити (США), в котором на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Финикс Санз». Победу в нём одержала «Оклахома» со счётом 117:96.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Оливер Сарр, который набрал 24 очка. Алексей Покушевски заработал трипл-дабл (17 очков, 10 подборов и 12 передач). У «Финикса» выделился Микал Бриджес – 18 очков.

В параллельном матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 139:132.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, набравший 33 очка. Карл-Энтони Таунс заработал дабл-дабл (28 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Джейлен Грин, у него 31 очко. Алперен Шенгюн заработал дабл-дабл (14 очков и 15 подборов).

Также «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (113:92), а «Торонто Рэпторс» уступил «Майами Хит» (109:114).

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
132 : 139
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Грин - 31, Кристофер - 30, Портер - 21, Шенгюн - 14, Мартин - 11, Тэйт - 9, Мэтьюз - 7, Гаруба - 6, Никс - 3, Queen, Вуд, Гордон, Лэмб, Нваба, Уолл, Фернанду, Шрёдер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 28, Расселл - 22, Бисли - 12, Окоги - 11, Ноуэлл - 10, Маклафлин - 9, Принс - 6, Рид - 6, Вандербилт - 2, Беверли, Больмаро, Лейман, Макдэниелс, Найт, Райт
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 92
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 28, Джонс - 18, Коллинс - 18, Бэйтс-Диоп - 12, Примо - 9, Васселл - 8, Ричардсон - 8, Уокер - 8, Кейкок - 2, Ландейл - 2, Stewart Jr., Вудард, Лэнгфорд, Макдермотт, Мюррей, Пёлтль, Уискэмп
Портленд Трэйл Блэйзерс: Джонсон - 19, Маклемор - 19, Браун - 14, Ойбанкс - 13, Эллеби - 8, Перри - 7, Williams - 5, Лозада - 3, Блевинс - 2, Данн - 2, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд, Харт, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 96
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Sarr - 24, Покушевски - 17, Уиггинс - 17, Робинсон-Эрл - 14, Крейчи - 11, Роби - 11, Waters III - 10, Маледон - 9, Оар - 4, Базли, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Манн, Мускала, Уильямс, Фэйворс
Финикс Санз: Бриджес - 18, Джонсон - 14, Пол - 11, Шамет - 10, Крэйг - 8, Макги - 8, Пэйтон - 8, Бийомбо - 7, Уэйнрайт - 7, Пэйн - 5, Lundberg, Букер, Камински, Краудер, Холидей, Шарич, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 36, Пул - 31, Уиггинс - 17, Грин - 10, Пэйтон II - 10, Бьелица - 3, Луни - 2, Портер - 2, Игуодала, Карри, Куминга, Кьоцца, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Юта Джаз: Конли - 26, Митчелл - 26, Богданович - 17, Гобер - 14, Кларксон - 14, Эрнангомес - 5, Хаус - 3, Уайтсайд - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Монро, О'Нил, Пэскелл, Форрест
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