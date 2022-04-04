«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Нью-Орлеан» уступил «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сакраменто (США), в котором на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 109:90.
Значительный вклад в успех гостей внёс Эндрю Уиггинс, который набрал 25 очков. Неманья Бьелица заработал дабл-дабл (19 очков и 12 подборов). У «Сакраменто» выделился Харрисон Барнс – 18 очков.
В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:100.
Самым результативным игроком у «Лос-Анджелеса» стал Маркус Моррис, набравший 22 очка. Ивица Зубац заработал дабл-дабл (16 очков и 14 подборов). Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Си Джей Макколлум, у него 19 очков. Джексон Хэйс заработал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).
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