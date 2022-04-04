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«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Нью-Орлеан» уступил «Клипперс»

«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Нью-Орлеан» уступил «Клипперс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сакраменто (США), в котором на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 109:90.

Значительный вклад в успех гостей внёс Эндрю Уиггинс, который набрал 25 очков. Неманья Бьелица заработал дабл-дабл (19 очков и 12 подборов). У «Сакраменто» выделился Харрисон Барнс – 18 очков.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
90 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Барнс - 18, Джонс - 17, Дивинченцо - 14, Мету - 9, Митчелл - 9, Лайлз - 7, Холидэй - 6, Джексон - 5, Лэмб - 5, Дэвис, Кета, Лень, Сабонис, Фокс, Харклесс, Холмс
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 25, Пул - 22, Бьелица - 19, Куминга - 17, Ли - 11, Грин - 6, Тоскано-Андерсон - 4, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Игуодала, Карри, Кьоцца, Луни, Портер, Томпсон, Уайзмен, Уэзерспун

В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:100.

Самым результативным игроком у «Лос-Анджелеса» стал Маркус Моррис, набравший 22 очка. Ивица Зубац заработал дабл-дабл (16 очков и 14 подборов). Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Си Джей Макколлум, у него 19 очков. Джексон Хэйс заработал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 100
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 22, Зубац - 16, Джордж - 15, Мэнн - 15, Кеннард - 14, Хартенштайн - 12, Джексон - 11, Ковингтон - 8, Батюм - 6, Moon, Бостон, Коффи, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 19, Ингрэм - 15, Джонс - 13, Хэйс - 12, Маршалл - 10, Нэнс - 10, Валанчюнас - 8, Мёрфи - 7, Альварадо - 2, Грэм - 2, Снелл - 2, Кларк, Льюис, Темпл, Уильямсон, Харпер, Эрнангомес

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