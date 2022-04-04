«Филадельфия Сиксерс» вышла в плей-офф НБА пятый сезон подряд

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 112:108. Таким образом, «Филадельфия» вышла в плей-офф НБА пятый сезон подряд.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, набравший 44 очка и 17 подборов. Джеймс Харден заработал трипл-дабл (21 очко 10 подборов и 10 передач). Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 23 очка.

Примечательно, что текущий сезон является 75-м в истории НБА. Матчи плей-офф начнутся 16 апреля и будут продолжаться до середины июня. В них примут участие 16 лучших команд лиги – по восемь от Западной и Восточной конференции. Победитель каждой пары будет определяться в серии из семи матчей (до четырёх побед). «Сиксерс» с результатом 48-30 занимает 4-е место в Восточной конференции.

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