Главный тренер «Лейкерс» — о результатах команды: так обидно и грустно

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал неудачные результаты команды.
«Так обидно и грустно. Обидно после каждой игры говорить парням: «Мы сражались и старались, я горжусь командой, но мы проиграли». В этом мало хорошего, но всё могло быть и хуже. Легко совсем расклеиться. Но мы оставались вместе. Мы боролись. Подход парней в смысле желания работать, чтобы сделать всё так, как надо, был на высшем уровне. И так печально потом выходить и говорить, что сегодня нам немного не хватило», — приводит слова Вогеля ESPN.
Напомним, сегодня, 4 апреля, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 129:118.
Это шестое поражение подряд для «Лейкерс». До этого команда уступила «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Юте Джаз» и «Филадельфии Сиксерс». «Лейкерс» идут на 11-й строчке в Западной конференции.
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