Игрок «Црвены Звезды» прокомментировал решение не держать украинский флаг перед матчем
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Баскетболист «Црвены Звезды» Аарон Уайт рассказал, что его команде запретили держать украинский флаг с надписью «Stop War» перед началом матча Евролиги с «Жальгирисом» (98:103 ОТ).
«Всей нашей команде сказали не трогать флаг перед матчем. Я хотел бы пояснить, что не поддерживаю военную операцию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») и хочу мира в нашем мире», — написал Уайт в социальных сетях.
Сама встреча завершилась победой «Жальгириса» в овертайме со счётом 103:98. Литовцы занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги, имея восемь побед и 20 поражений. «Црвена Звезда» идёт 11-й — 11 побед, 16 поражений.
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