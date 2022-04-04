«А как насчёт этого?» Митрович возмутился, что журналисты не осудили флаг НАТО на матче

Баскетболист «Црвены Звезды» Лука Митрович дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл перед матчем сербской команды с «Жальгирисом» в Евролиге (98:103 ОТ). Напомним, до начала игры баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».
Эту тему осветили многие СМИ, однако некоторые из них не стали рассказывать, что во время самой игры сербские болельщики и баскетболисты подверглись неоднократным провокациям со стороны литовских фанатов.
В своих социальных сетях Митрович поделился заявлением литовского журналиста о том, что болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги во время игры. Он обратился к баскетбольным порталам Eurohoops и Sportando, спросив, почему они не сообщают об этом, а только о деталях до начала матча.
«А как насчёт этого?» — написал Митрович.
Ранее другой баскетболист «Црвены Звезды» Аарон Уайт рассказал, что его команде запретили держать украинский флаг перед игрой.
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