Главный тренер «Црвены Звезды» отреагировал на решение команды не держать флаг Украины

Главному тренеру «Црвены Звезды» Деяну Радоничу на пресс-конференции после матча Евролиги с «Жальгирисом» (98:103 ОТ) задали вопрос по поводу ситуации, которая произошла до начала матча. Напомним, до начала встречи игроки сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».

Радонич ответил, что этот вопрос должен быть адресован не ему, сказав только, что он желает, чтобы конфликт поскорее закончился.

После начала военных действий на Украине Сербия стала одной из стран, где проводились митинги с поддержкой действий российских властей.



Сама встреча завершилась победой «Жальгириса» в овертайме со счётом 103:98. Литовцы занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги, имея восемь побед и 20 поражений. «Црвена Звезда» идёт 11-й — 11 побед, 16 поражений.



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