Улановас: игроки «Црвены Звезды» не стали комментировать отказ держать флаг Украины

Лёгкий форвард «Жальгириса» Эдгарас Улановас дал комментарий по поводу событий, которые произошли во время матча литовской команды с «Црвеной Звездой» (103:98 ОТ) в Евролиге.
Напомним, сербская команда перед началом встречи отказалась держать украинский флаг с надписью «Stop War». После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги.
«Я не знаю, был ли это отказ самих игроков или это позиция клуба. Понятия не имею, что бы они ответили, если бы вы спросили каждого баскетболиста в отдельности. Лично я не хотел отвлекаться на посторонние вещи и отрываться эмоционально от матча. Этому легко поддаться, ведь во время самой игры арена действительно замирала, когда звучали определённые кричалки. Однако, повторюсь, не хотелось думать об этом и поддаваться эмоциям. В перерыве я спросил у игроков «Црвены Звезды», не хотят ли они сказать что-нибудь об этом решении не держать флаг. Они ответили, что не хотят», — приводит слова Улановаса sportas.lt.
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