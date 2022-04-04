Янкунас поблагодарил фанатов «Жальгириса» за действия во время матча с «Црвеной Звездой»

Форвард «Жальгириса» Паулюс Янкунас поддержал действия литовских болельщиков во время матча Евролиги с «Црвеной Звездой» (103:98 ОТ).

Напомним, до начала игры баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War». После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги.

«Мы играли против команды из страны, которая видит ситуацию по-другому. Я не хочу усугублять ситуацию, они живут в одном мире, мы — в другом. Думаю, что мы более реалистично оцениваем ситуацию. Спасибо болельщикам за то, что показали нашу общую позицию. Думаю, мы видим всё трезвыми глазами», — приводит слова Янкунаса sportas.lt.

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