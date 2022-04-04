«Црвена Звезда» выступила с заявлением о решении не держать украинский флаг перед матчем

Баскетбольный клуб «Црвена Звезда» выступил с официальным заявлением об инциденте, который произошёл перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом».



«Црвена Звезда» как спортивный клуб и представитель Республики Сербия занимает чёткую позицию в связи с ситуацией на Украине и придерживается официальной позиции нашей страны. В официальном общении с руководством Евролиги и «Жальгирисом» за несколько дней до матча в Литве мы чётко дали понять, что не станем использовать баннеры с цветами флага любого государства. К сожалению, наша просьба не разворачивать подобный баннер не была удовлетворена. Всё, что было после этого, — политический спектакль, а не спорт», — гласит заявление на официальном сайте сербского клуба.



Напомним, до начала игры баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».

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