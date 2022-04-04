Максимович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Зенитом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Поздравляю «Зенит» с этой победой. Мы не были готовы к такому нападению и часто апеллировали к арбитрам. Сегодня мы играли против лучшей команды в чемпионате. Мики, Бэрон, Лойд показали свой класс. Российские игроки также очень хорошо смотрелись. Кулагин забросил два трёхочковых в самом начале встречи. Мы дали сопернику уйти вперёд, а потом сокращали отставание до 7-9 очков и делали ненужные ошибки. Это та игра, из которой надо делать выводы. Нам есть над чем работать перед плей-офф», — приводит слова Бранко Максимовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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