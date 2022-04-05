Определены игроки недели в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг были признаны игроками недели в НБА.



Никола Йокич на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Денвер» одержал три победы в этих матчах. В них центровой «Наггетс» набирал в среднем 34,8 очка, совершал 17,3 подбора и отдавал 8,5 передачи.



Трей Янг вместе с «Атлантой Хоукс» выиграл четыре матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 30,3 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 10,8 передачи.



«Денвер Наггетс» с 47 победами и 32 поражениями занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Атланта Хоукс» с 41 победой и 37 поражениями располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Востока.



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