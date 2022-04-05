Аналитик НБА объяснил, почему «Даллас» способен выйти в финал НБА в этом году
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Баскетбольный аналитик и эксперт Ник Райт считает, что «Даллас Маверикс» в нынешнем сезоне может выйти в финал НБА благодаря разыгрывающему Луке Дончичу.
«В 2007 году вы этого не ожидали от «Кливленд Кавальерс». Леброн Джеймс, Дэймон Джонс и Буби Гибсон не собирались выходить в финал, но они вышли. Леброну было 22 года, и он сыграл в двух сериях плей-офф на тот момент. Луке Дончичу 23 года, и он сыграл в двух сериях плей-офф. В этих двух сериях он набирал в среднем 34-9-10. Его не могли остановить. «Даллас» больше не проигрывает в регулярном чемпионате. Они собираются занять 3-4 место и выйти в финал. У них в составе есть игрок, который будет лучшим игроком в любой серии», — приводит слова Райта Fadeaway World.
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