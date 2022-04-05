Адетокунбо: Дончич — один из самых талантливых игроков, когда-либо игравших в НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Он очень талантливый и хороший игрок. Вы знаете, что он сделает правильный пас и примет хорошее решение… Он один из самых талантливых игроков в лиге и, возможно, один из самых талантливых игроков, когда-либо игравших в эту НБА. У него будут хорошие вечера, а будут вечера, когда нам нужно будет сдерживать его всей командой», — приводит слова Адетокунбо ESPN.

На данный момент «Даллас» занимает четвёртую строчку в Западной конференции — 49 побед, 30 поражений. «Милуоки» идёт третьим на Востоке — 48 побед, 30 поражений.

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