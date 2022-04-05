Стал известен статус Леброна и Дэвиса перед матчем с «Финиксом»

Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис могут не принять участия в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Оба игрока имеют статус «Под вопросом».

Джеймса беспокоит растяжение связок левого голеностопа, Дэвиса – растяжение связок правого голеностопа.

Напомним, вчера, 4 апреля, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 129:118.



Это шестое поражение подряд для «Лейкерс». До этого команда уступила «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Юте Джаз» и «Филадельфии Сиксерс». «Лейкерс» идут на 11-й строчке в Западной конференции. Команда рискует не попасть в зону плей-ин.