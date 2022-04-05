Стал известен статус Леброна и Дэвиса перед матчем с «Финиксом»

Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис могут не принять участия в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Оба игрока имеют статус «Под вопросом».
Джеймса беспокоит растяжение связок левого голеностопа, Дэвиса – растяжение связок правого голеностопа.
Напомним, вчера, 4 апреля, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 129:118.
Это шестое поражение подряд для «Лейкерс». До этого команда уступила «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Юте Джаз» и «Филадельфии Сиксерс». «Лейкерс» идут на 11-й строчке в Западной конференции. Команда рискует не попасть в зону плей-ин.
- 5 апреля 2022
-
12:57
-
11:53
-
10:54
-
09:34
-
09:00
-
00:35
- 4 апреля 2022
-
23:47
-
22:49
-
21:50
-
20:24
-
19:48
-
18:35
-
18:00
-
16:22
-
14:04
-
13:53
-
12:03
-
11:08
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:34
-
08:54
-
07:43
-
07:00
-
05:07
-
03:35
-
01:20
-
00:59
- 3 апреля 2022
-
23:18
-
22:41
-
22:08
-
21:01
-
19:57
-
18:48