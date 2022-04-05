Дуэйн Уэйд: Джордан делал хорошо всё, за что брался. В детстве он был для меня супергероем

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказался по поводу легендарного Майкла Джордана.

«Я просто помню, как был ребёнком и получил возможность наблюдать за кем-то, кто просто делал хорошо всё, за что брался. Он играл в баскетбол на невероятном уровне, он побеждал, он казался жёстким соперником. Вне площадки, в рекламе, он просто делал всё. У него была самая крутая обувь, он хорошо одевался, у него была идеальная улыбка. Он был просто как супергерой для меня», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.