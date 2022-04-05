Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Член Зала славы НБА объяснил, почему Леброн Джеймс и дальше будет играть на высоком уровне

Член Зала славы НБА объяснил, почему Леброн Джеймс и дальше будет играть на высоком уровне
Комментарии

Легендарный игрок, член Зала славы НБА Джулиус Ирвинг выразил мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и дальше будет играть на высоком уровне.

«Я бы сказал, что Леброн избранный. Он вполне может и дальше оставаться великолепным игроком, ведь его навыки так разнообразны. Кроме того, он вкладывает миллион долларов в своё тело каждое межсезонье, чтобы иметь возможность оставаться в лиге», — сказал Ирвинг в интервью на канале The Rich Eisen Show в YouTube.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Леброн бьёт все рекорды НБА. Но будет ли он круче Джордана? Леброн бьёт все рекорды НБА. Но будет ли он круче Джордана?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022