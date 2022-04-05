Член Зала славы НБА объяснил, почему Леброн Джеймс и дальше будет играть на высоком уровне

Легендарный игрок, член Зала славы НБА Джулиус Ирвинг выразил мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и дальше будет играть на высоком уровне.



«Я бы сказал, что Леброн избранный. Он вполне может и дальше оставаться великолепным игроком, ведь его навыки так разнообразны. Кроме того, он вкладывает миллион долларов в своё тело каждое межсезонье, чтобы иметь возможность оставаться в лиге», — сказал Ирвинг в интервью на канале The Rich Eisen Show в YouTube.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



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