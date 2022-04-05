Член Зала славы НБА объяснил, почему Леброн Джеймс и дальше будет играть на высоком уровне

Легендарный игрок, член Зала славы НБА Джулиус Ирвинг выразил мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и дальше будет играть на высоком уровне.
«Я бы сказал, что Леброн избранный. Он вполне может и дальше оставаться великолепным игроком, ведь его навыки так разнообразны. Кроме того, он вкладывает миллион долларов в своё тело каждое межсезонье, чтобы иметь возможность оставаться в лиге», — сказал Ирвинг в интервью на канале The Rich Eisen Show в YouTube.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
17:55
-
16:46
-
15:59
-
14:18
-
12:57
-
11:53
-
10:54
-
09:34
-
09:00
-
00:35
- 4 апреля 2022
-
23:47
-
22:49
-
21:50
-
20:24
-
19:48
-
18:35
-
18:00
-
16:22
-
14:04
-
13:53
-
12:03
-
11:08
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:34
-
08:54
-
07:43
-
07:00
-
05:07
-
03:35
-
01:20
-
00:59
- 3 апреля 2022
-
23:18
-
22:41