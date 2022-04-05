Стало известно, кого Майкл Джордан считает самым главным кандидатом на награду MVP сезона

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит рассказал, что легендарный Майкл Джордан считает форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо главным кандидатом на приз MVP нынешнего сезона НБА.



«Вчера Майкл Джордан написал мне сообщение, в котором дал понять, что я заблуждаюсь. Так вот, по его мнению, главным кандидатом является Яннис Адетокунбо», — сказал Эй Смит в эфире First Take.



Ранее официальный сайт НБА представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. По версии аналитиков, первое место в рейтинге занимает лидер «Денвер Наггетс», 27-летний сербский центровой Никола Йокич.



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Новость по теме Никола Йокич снова вышел на первое место в рейтинге претендентов на награду MVP сезона