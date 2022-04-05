Леброн пропустит матч с «Санз», поражение в котором может лишить «Лейкерс выхода в плей-ин

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет помочь своей команде в следующем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Финикс Санз». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил обозреватель Майк Труделл. По сведениям источника, Леброна продолжает беспокоить левый голеностоп, связки которого он ранее растянул.



Отметим, что в случае поражения в матче с «Финиксом» «Лос-Анджелес» может лишиться шансов на попадание в турнир плей-ин. Для этого идущий 10-м «Сан-Антонио» должен выиграть матч с «Денвер Наггетс».



После 78 матчей регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 31 победу и 47 поражений. Возглавляет таблицу «Чикаго Буллз» (26-11). В Западной конференции первое место занимает «Финикс Санз» с 62 победами в 78 встречах.



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