Дюрант рассказал о ключевых элементах, необходимых для того, чтобы стать чемпионом НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мыслями о составляющих, необходимых для того, чтобы стать чемпионом НБА.



«Хочешь быть чемпионом? Тогда каждая секунда, каждый шаг на паркете имеет значение. Это привычки, трудовая этика, подход к матчам», — сказал Дюрант в интервью на странице Nets Videos в «Твиттере».



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Кевин принял участие в 51 матче, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 6,1 передачи.

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