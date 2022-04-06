45 очков и 13 подборов Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Индианаполисе (США), в котором на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 131:122.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джоэл Эмбиид, который набрал 45 очков и 13 подборов. У «Индианы» выделился Бадди Хилд – 25 очков и 11 подборов.
В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 118:105.
Самым результативным игроком у «Бруклина» стал Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. Андре Драммонд заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кевин Портер, у него 36 очков. Апперен Шенгюн заработал дабл-дабл (14 очков и 11 подборов).
Также «Орландо Мэджик» обыграл «Кливленд Кавальерс» (120:115), «Шарлотт Хорнетс» уступил «Майами Хит» (115:144) и «Торонто Рэпторс» выиграл у «Атланты Хоукс» (118:108).
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