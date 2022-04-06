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45 очков и 13 подборов Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»

45 очков и 13 подборов Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Индианаполисе (США), в котором на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 131:122.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джоэл Эмбиид, который набрал 45 очков и 13 подборов. У «Индианы» выделился Бадди Хилд – 25 очков и 11 подборов.

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 118:105.

Самым результативным игроком у «Бруклина» стал Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. Андре Драммонд заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кевин Портер, у него 36 очков. Апперен Шенгюн заработал дабл-дабл (14 очков и 11 подборов).

Также «Орландо Мэджик» обыграл «Кливленд Кавальерс» (120:115), «Шарлотт Хорнетс» уступил «Майами Хит» (115:144) и «Торонто Рэпторс» выиграл у «Атланты Хоукс» (118:108).

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бруклин Нетс: Ирвинг - 42, Дюрант - 18, Браун - 15, Томас - 13, Драммонд - 10, Клэкстон - 9, Миллз - 6, Эдвардс - 5, Горан Драгич, Гриффин, Джонсон, Дюк, Карри, Олдридж, Симмонс, Харрис, Шарп
Хьюстон Рокетс: Портер - 36, Грин - 30, Шенгюн - 14, Мартин - 6, Тэйт - 6, Кристофер - 5, Мэтьюз - 4, Гаруба - 2, Никс - 2, Queen, Вуд, Гордон, Лэмб, Нваба, Уолл, Фернанду, Шрёдер
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 131
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Хилд - 25, Халибёртон - 21, Смит - 19, Джексон - 16, Taylor - 13, Вашингтон - 12, Stephenson - 10, Бриссетт - 4, Макконнелл - 2, Sykes, Андерсон, Битадзе, Брогдон, Дуарте, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 45, Макси - 30, Харрис - 17, Харден - 11, Милтон - 10, Ньянг - 9, Джордан - 6, Грин - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Коркмаз, Миллсэп, Рид, Спрингер, Тибулл
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
118 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Барнс - 19, Буше - 18, Трент-мл. - 14, Ванвлит - 12, Ачиува - 11, Янг - 7, Берч - 5, Бэнтон - 1, Ануноби, Бонга, Брукс, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
Атланта Хоукс: Янг - 26, Хаертер - 21, Хантер - 20, Богданович - 19, Капела - 10, Луваву-Кабарро - 7, Райт - 3, Л. Уильямс - 2, Галлинари, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Мэйс, Нокс, Оконгву
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
144 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Хироу - 35, Батлер - 27, Адебайо - 22, Робинсон - 21, Мартин - 12, Страс - 12, Такер - 7, Мюлдер - 3, Юртсевен - 3, Винсент - 2, Smart, Дедмон, Лоури, Моррис, Оладипо, Хайсмит, Хаслем
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Болл - 18, Розир - 16, Вашингтон - 13, Макдэниелс - 11, Томас - 8, Мартин - 7, Убре - 6, Пламли - 4, Ричардс - 2, Тор - 1, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Харрелл, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 115
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Бамба - 21, Браздейкис - 20, Фульц - 16, Вагнер - 15, Лопес - 11, Океке - 11, Cannady - 10, Хэмптон - 10, Саггс - 4, Вагнер - 2, Айзек, Бол, Картер, Росс, Скофилд, Харрис, Энтони
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Маркканен - 25, Лав - 17, ЛеВерт - 11, Осман - 11, Браун - 10, Стивенс - 6, Окоро - 5, Рондо - 3, Аллен, Гудвин, Дэвис, Мобли, Нембхард, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Комментарии
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