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«Лейкерс» проиграли «Финиксу», «Нью-Орлеан» одолел «Сакраменто»

«Лейкерс» проиграли «Финиксу», «Нью-Орлеан» одолел «Сакраменто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 121:110.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Девин Букер, который набрал 32 очка. Деандре Эйтон заработал дабл-дабл (22 очка и 13 подборов). У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук – 28 очков.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 32, Эйтон - 22, Джонсон - 12, Бриджес - 10, Крэйг - 9, Макги - 9, Шамет - 9, Краудер - 8, Пол - 6, Пэйн - 4, Lundberg, Бийомбо, Камински, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 28, Дэвис - 21, Ривз - 18, Ховард - 10, Энтони - 10, Монк - 7, Хортон-Такер - 7, Брэдли - 5, Габриэль - 2, Джонсон - 2, Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Джонс, Нанн, Огастин, Эллингтон

В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 123:109.

Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Джексон Хэйс, набравший 23 очка и 12 подборов. Лучше всех у «Сакраменто» выступил Дэмиан Джонс, у него 22 очка Дабл-дабл заработал Дэвион Митчелл (15 очков и 17 передач).

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
109 : 123
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Джонс - 22, Лэмб - 15, Митчелл - 15, Барнс - 12, Мету - 12, Джексон - 8, Лайлз - 8, Дивинченцо - 6, Холидэй - 6, Кета - 5, Дэвис, Лень, Сабонис, Фокс, Харклесс, Холмс
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 23, Хэйс - 23, Ингрэм - 17, Грэм - 14, Мёрфи - 14, Эрнангомес - 12, Нэнс - 10, Джонс - 8, Альварадо - 2, Валанчюнас, Кларк, Льюис, Маршалл, Снелл, Темпл, Уильямсон, Харпер

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