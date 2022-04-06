«Лейкерс» проиграли «Финиксу», «Нью-Орлеан» одолел «Сакраменто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 121:110.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Девин Букер, который набрал 32 очка. Деандре Эйтон заработал дабл-дабл (22 очка и 13 подборов). У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук – 28 очков.
В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 123:109.
Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Джексон Хэйс, набравший 23 очка и 12 подборов. Лучше всех у «Сакраменто» выступил Дэмиан Джонс, у него 22 очка Дабл-дабл заработал Дэвион Митчелл (15 очков и 17 передач).
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