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«Лос-Анджелес» лишился шансов на выход в плей-офф НБА. Для Леброна это в 4-й раз в карьере

«Лос-Анджелес» лишился шансов на выход в плей-офф НБА. Для Леброна это в 4-й раз в карьере
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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерял шансы на выход в плей-ин НБА. Это случилось после поражения, которое калифорнийский клуб потерпел в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Финикс Санз» (110:121).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс участие в этой встрече не принял из-за травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере.

Напомним, значительный вклад в успех «Финикса» внёс Девин Букер, который набрал 32 очка. Деандре Эйтон заработал дабл-дабл (22 очка и 13 подборов). У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук – 28 очков.

Последнюю путёвку в турнир за выход в плей-офф в Западной конференции получили баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс», которые обыграли «Денвер Наггетс» (116:97).

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