«Самое большое разочарование в истории НБА!» Перкинс — о невыходе «Лейкерс» в плей-офф

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс прокомментировал непопадание «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.



«Тот факт, что «Лейкерс» не вышли в плей-офф, является одним из самых больших разочарований в истории НБА! Одно дело — не добиться успеха в плей-офф, но вообще не попасть туда, это просто смешно», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



«Лос-Анджелес» лишился шансов на выход в плей-офф после поражения, которое калифорнийская команда потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Финикс Санз» (110:121). Для лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере.



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