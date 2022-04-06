«Я должен был подавать пример другим игрокам». Ирвинг — о победе в матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Хьюстон Рокетс». В четвёртой четверти преимущество «Бруклина» сократилось с 21 очка до 6, после чего Кайри, по собственному признанию, должен был подать пример другим игрокам.
«Когда матч начинает немного выходить из-под контроля, и приходит осознание, что мы его упускаем, наступает время снова нажать на педаль газа. Я должен был подавать пример другим», — приводит слова Ирвинга ESPN US.
Ирвинг стал самым результативным игроком в составе «Бруклина». На его счету 42 очка. Андре Драммонд заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кевин Портер, у него 36 очков. Алперен Шенгюн заработал дабл-дабл (14 очков и 11 подборов).
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