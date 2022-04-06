Флойд Мейвезер — об Ирвинге: нас нельзя остановить, пока мы стоим на том, во что верим

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом.

«Нас нельзя остановить, пока мы стоим на том, во что верим. Племянник, когда я говорю, просто слушай. Кайри, я горжусь тобой», — написал Мейвезер.

Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера

Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего, по законам штата Нью-Йорк, не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально «Нетс» отстранили Кайри от выездных матчей, однако потом позволили ему принимать в них участие. Сообщалось, что Ирвингу придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку. Не так давно мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов, что позволило Ирвингу участвовать в домашних встречах «Бруклина».

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