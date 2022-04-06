У Российской Федерации Баскетбола появится собственный комплекс в Москве. Фото

Главный баскетбольный Центр Российской Федерации Баскетбола (РФБ) будет построен на территории жилого комплекса «Новое Внуково» в Москве. Об этом информирует пресс-служба РФБ.



Центр должен стать крупнейшим местом подготовки сборных России по баскетболу и местом проведения чемпионатов, первенств, кубков России и других официальных соревнований, а также международных спортивных мероприятий (включая баскетбол 3х3). Проект планируется реализовать до 2025 года. Отмечается, что в рамках комплекса будет произведено строительнство уникального здания с нестандартным архитектурным обликом: его украсит центральный фасад в форме баскетбольной корзины. Совокупная площадь комплекса составит почти 9000 квадратных метров. Особое внимание будет уделено СПА-центру. Его оборудуют бассейном, гидробассейнами, криосауной, сауной, массажными кабинетами и другими системами для восстановления физического состояния игроков.



Соответствующее соглашение уже подписал президент РФБ Андрей Кириленко.

Фото: russiabasket.ru

«Мы уже несколько лет двигаемся в направлении, чтобы у 20 с лишним наших сборных различных возрастов по баскетболу 5х5 и 3х3 появился свой дом. Эта тренировочная база станет основной для всех национальных команд. Реализация проекта начнётся уже в ближайшее время, и мы надеемся построить его за 2-3 года – чтобы в 2025 году у нас была своя полностью укомплектованная современная база. Её создание было одним из пунктов моей программы, когда я только приходил в РФБ. И очень рад, что мы поступательно, шаг за шагом движемся к полноценному обслуживанию и обеспечению всех сборных России.

При этом Центр РФБ будет функционировать не только для сборных, но и для других команд – участников любых турниров, связанных с баскетболом. Это будет база полноценного цикла с возможным проживанием, питанием и обучением. Все мы очень рады и полны оптимизма, что через несколько лет у нас появится баскетбольный Центр для полноценной подготовки», — сказал Кириленко.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».