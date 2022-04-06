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Кармело Энтони — о невыходе «Лейкерс» в плей-офф: нам не может быть оправданий

Кармело Энтони — о невыходе «Лейкерс» в плей-офф: нам не может быть оправданий
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони прокомментировал непопадание своей команды в плей-офф нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«В этом сезоне мы просто не справились. Хотя у нас были возможности. Оправданий по этому поводу нам быть не может. Мы не справились», — приводит слова Энтони журналист Райан Уорд на своей официальной странице в «Твиттере».

«Лейкерс» упустили шанс на выход в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Финикс Санз» (110:121). Для лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере. Он, напомним, в матче с «Санз» участия из-за травмы голеностопа не принимал.

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