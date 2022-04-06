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Гомельский дал совет «Лейкерс», которые потеряли шансы на выход в плей-офф

Гомельский дал совет «Лейкерс», которые потеряли шансы на выход в плей-офф
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» должны прекратить сотрудничество с главным тренером Фрэнком Вогелем.

«С моей точки зрения, в первую очередь необходимо расставаться с тренером. И найти такого, который смог бы управлять Леброном. А вот если такого тренера найти не удастся, то нужно будет решать вопрос с обменом Леброна», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере.

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