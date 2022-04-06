«Стыдно и безвольно». Главный тренер «Цмоки-Минск» извинился за разгромное поражение
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Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун высказался по поводу поражения с разгромным счётом в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (53:95).
«Хочется верить, что сегодняшняя игра не является отображением реальной разницы между российским и белорусским мужским баскетболом. Можно долго рассуждать, буду краток – это стыдно и безвольно. Наш клуб и наши болельщики этого не достойны. Я извиняюсь перед всеми за то, что произошло сегодня», — приводит слова Вергуна официальный сайт лиги.
После сегодняшнего поражения «Цмоки-Минск» потерял шансы на попадание в плей-офф нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород», напротив, обеспечил себе участие в следующей стадии турнира.
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