«Стыдно и безвольно». Главный тренер «Цмоки-Минск» извинился за разгромное поражение

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун высказался по поводу поражения с разгромным счётом в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (53:95).

«Хочется верить, что сегодняшняя игра не является отображением реальной разницы между российским и белорусским мужским баскетболом. Можно долго рассуждать, буду краток – это стыдно и безвольно. Наш клуб и наши болельщики этого не достойны. Я извиняюсь перед всеми за то, что произошло сегодня», — приводит слова Вергуна официальный сайт лиги.

После сегодняшнего поражения «Цмоки-Минск» потерял шансы на попадание в плей-офф нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород», напротив, обеспечил себе участие в следующей стадии турнира.