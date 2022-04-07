Мэджик Джонсон — о «Бруклине»: они просто не могут выиграть титул

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон считает, что «Бруклин Нетс» не сможет в этом году побороться за титул НБА, несмотря на то, что в команде выступают Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.

«Я думаю, что у них будет продолжительный плей-офф. Я думаю, что они пройдут плей-ин, я не беспокоюсь об этом, у вас есть Кайри и Кевин Дюрант. Они обыграют «Хорнетс» или кто бы ни был там. Слушайте, в короткой серии или серии из 7 игр с Кайри и Кевином Дюрантом Бруклин Нетс могут выиграть серию. Но они не смогут выиграть титул в этом году. Но они определенно могут выиграть серию или две. И они доставят людям много проблем, но проблема все та же: защита, защита и еще раз защита. Даже если вы видели, как Кевин набрал 55 очков, они проиграли «Атланте» и последние три-четыре недели они не очень хорошо играли, поэтому им нужно как можно скорее вновь начать играть в хороший баскетбол. Они должны использовать эти последние четыре игры, чтобы попытаться действительно набрать обороты перед плей-офф», — приводит слова Джонсона Sportskeeda.