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Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Детройт»

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» принимал «Даллас Маверикс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 131:113.

Самым результативным в составе хозяев паркета стал Кейд Каннингем, набравший 25 очков. У Айзея Стюарта 19 баллов, а также 14 подборов. У «Далласа» выделился Лука Дончич. На его счету 26 очков и 14 передач. У Джейлена Брансона 24 балла.

«Детройт» занимает 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» располагается на четвёртой строчке на Западе.

В следующем матче «Детройт» сыграет на домашнем паркете с «Милуоки Бакс», а «Даллас» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Стюарт - 19, Key - 14, Ли - 11, Хейз - 11, Пикетт - 10, Джексон - 9, Бей - 7, Ливерс - 7, Багли III, Гарза, Грант, Джозеф, Диалло, Макгрудер, Олиник, Эдвардс
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Брансон - 24, Динвидди - 13, Финни-Смит - 13, Грин - 12, Крисс - 12, Баллок - 9, Дав. Бертанс - 9, Пауэлл - 9, Нтиликина - 2, Пинсон - 2, Wright, Браун, Бёрк, Клебер , Марьянович, Найт, Хардуэй-младший
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