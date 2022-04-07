Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» принимал «Даллас Маверикс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 131:113.
Самым результативным в составе хозяев паркета стал Кейд Каннингем, набравший 25 очков. У Айзея Стюарта 19 баллов, а также 14 подборов. У «Далласа» выделился Лука Дончич. На его счету 26 очков и 14 передач. У Джейлена Брансона 24 балла.
«Детройт» занимает 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» располагается на четвёртой строчке на Западе.
В следующем матче «Детройт» сыграет на домашнем паркете с «Милуоки Бакс», а «Даллас» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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