Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» принимал «Даллас Маверикс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 131:113.



Самым результативным в составе хозяев паркета стал Кейд Каннингем, набравший 25 очков. У Айзея Стюарта 19 баллов, а также 14 подборов. У «Далласа» выделился Лука Дончич. На его счету 26 очков и 14 передач. У Джейлена Брансона 24 балла.



«Детройт» занимает 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» располагается на четвёртой строчке на Западе.



В следующем матче «Детройт» сыграет на домашнем паркете с «Милуоки Бакс», а «Даллас» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».