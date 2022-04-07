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Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк»

Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Нью-Йорк» со счётом 110:98.

Значительный вклад в успех гостей внёс Кевин Дюрант, который набрал 32 очка, 10 подборов и 11 передач. У «Нью-Йорка» выделился Алек Бёркс – 24 очка. Джерико Симс заработал дабл-дабл (10 очков и 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 24, Барретт - 23, Топпин - 19, Симс - 10, Фурнье - 8, Куикли - 6, Гибсон - 5, Макбрайд - 3, Hunt, Арчидиаконоу, Гримс, Ноэль, Реддиш, Робинсон, Роуз, Рэндл, Уокер
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, Ирвинг - 24, Карри - 15, Миллз - 15, Клэкстон - 8, Эдвардс - 7, Браун - 5, Драммонд - 4, Горан Драгич, Гриффин, Джонсон, Дюк, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп

В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Вашингтон Уизардс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 118:103.

Самым результативным игроком у «Атланты» стал Трей Янг, набравший 30 очков и 11 передач. Также заработал дабл-дабл Данило Галлинари (26 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Вашингтона» выступил Кристапс Порзингис, у него 26 очков и 18 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
118 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Янг - 30, Галлинари - 26, Капела - 19, Богданович - 18, Хантер - 10, Оконгву - 8, Хаертер - 5, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 26, Гэффорд - 12, Кисперт - 12, Авдия - 9, Колдуэлл-Поуп - 9, Саторански - 9, Смит - 9, Хатимура - 9, Гилл - 4, Брайант - 2, Нето - 2, Schakel, Бил, Кузма, Кэри, Тодд, Уинстон

Также «Бостон Селтикс» обыграл «Чикаго Буллз» (117:94).

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
94 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Дерозан - 16, Вучевич - 13, Томпсон - 10, Уайт - 10, Грин - 9, Джонс - 9, Досунму - 7, Лавин - 7, Брэдли - 5, Уильямс - 5, Браун - 3, Hill, Болл, Карузо, Кук, Симонович, Томас
Бостон Селтикс: Браун - 25, Хорфорд - 17, Тейтум - 16, Тайс - 15, Уайт - 10, Притчард - 9, Смарт - 9, Несмит - 8, Уильямс - 5, Томас - 3, Ryan, Корнет, Морган, Стаускас, Уильямс, Фиттс, Хозер

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