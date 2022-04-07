Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Нью-Йорк» со счётом 110:98.
Значительный вклад в успех гостей внёс Кевин Дюрант, который набрал 32 очка, 10 подборов и 11 передач. У «Нью-Йорка» выделился Алек Бёркс – 24 очка. Джерико Симс заработал дабл-дабл (10 очков и 13 подборов).
В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Вашингтон Уизардс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 118:103.
Самым результативным игроком у «Атланты» стал Трей Янг, набравший 30 очков и 11 передач. Также заработал дабл-дабл Данило Галлинари (26 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Вашингтона» выступил Кристапс Порзингис, у него 26 очков и 18 подборов.
Также «Бостон Селтикс» обыграл «Чикаго Буллз» (117:94).
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