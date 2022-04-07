«Юта» обыграла «Оклахому», «Клипперс» победили «Финикс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Оклахому-Сити Тандер». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 137:101.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Боян Богданович, который набрал 27 очков. Руди Гобер заработал дабл-дабл (20 очков и 10 подборов). У «Оклахомы» выделился Жайлен Оар – 23 очка.

В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» провёл игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 113:109.



Самым результативным игроком у «Клипперс» стал Норман Пауэлл, набравший 24 очка. Лучше всех у «Финикса» выступил Ишмейл Уэйнрайт, у него 20 очков.