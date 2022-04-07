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«Юта» обыграла «Оклахому», «Клипперс» победили «Финикс»

«Юта» обыграла «Оклахому», «Клипперс» победили «Финикс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), в котором на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Оклахому-Сити Тандер». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 137:101.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Боян Богданович, который набрал 27 очков. Руди Гобер заработал дабл-дабл (20 очков и 10 подборов). У «Оклахомы» выделился Жайлен Оар – 23 очка.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
137 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Богданович - 27, Гобер - 20, Кларксон - 18, Уайтсайд - 15, Хаус - 14, Гэй - 12, Александер-Уолкер - 9, Батлер - 7, Монро - 4, Форрест - 4, Эрнангомес - 4, Пэскелл - 3, Sneed, Азубуике, Конли, Митчелл, О'Нил
Оклахома-Сити Тандер: Оар - 23, Роби - 18, Робинсон-Эрл - 18, Калаицакис - 11, Waters III - 10, Крейчи - 9, Фразьер - 8, Simpson - 4, Базли, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Маледон, Манн, Мускала, Покушевски, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс

В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» провёл игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 113:109.

Самым результативным игроком у «Клипперс» стал Норман Пауэлл, набравший 24 очка. Лучше всех у «Финикса» выступил Ишмейл Уэйнрайт, у него 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 109
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 24, Джордж - 19, Зубац - 13, Ковингтон - 11, Джексон - 10, Мэнн - 10, Хартенштайн - 10, Моррис - 7, Батюм - 6, Коффи - 2, Moon - 1, Бостон, Кеннард, Леонард, Престон, Скрабб, Худ
Финикс Санз: Уэйнрайт - 20, Холидей - 16, Бийомбо - 14, Пэйн - 13, Крэйг - 11, Бриджес - 9, Шамет - 8, Джонсон - 7, Макги - 6, Lundberg - 3, Пэйтон - 2, Букер, Камински, Краудер, Пол, Шарич, Эйтон
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