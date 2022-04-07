Карри отреагировал на слова Леброна о желании играть в одной команде

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу слов лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что он хотел бы выступать с ним за одну команду.
«Не знаю, достаточно ли того, что мы вместе выступали на последних двух Матчах всех звёзд, но сейчас у меня всё в порядке.
Конечно, это когда к тебе проявляет интерес, вероятно, величайший игрок в истории, это здорово. Это потрясающе. Все мы можем помечтать об этом фэнтези-мире», — приводит слова Карри Complex.
Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере.
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