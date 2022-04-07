В НБА высказались по поводу будущего системы плей-ин

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал о том, что лига обсуждает возможность сохранения системы плей-ин после окончания этого сезона.
Сильвер сказал, что он пытается найти решение проблемы пропуска звёздных игроков определённого количества матчей в течение регулярного чемпионата. Глава НБА считает, что плей-ин является правильным начинанием по работе в этом направлении
«Я думаю, что плей-ин станет неотъемлемой частью лиги. первым шагом по созданию стимулов для команд, чтобы они оставались конкурентоспособными, имея больше шансов на борьбу за место в плей-офф. Но мы также готовы рассмотреть и другие стимулы для команд. Они могут быть связаны с сезонными турнирами и изменениями в формате», — приводит слова Сильвера Bleacher Report.
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