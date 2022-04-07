Ведищев: ФИБА укрепит позиции, если предложит участие в своих турнирах российским клубам

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о перспективах российских команд на европейской арене.



«Сложно и преждевременно в настоящий момент что-то говорить о планах. Я вполне допускаю вариант, что в следующем сезоне российские клубы вернутся в турниры, которые проводятся под эгидой Евролиги. Лига чемпионов? Это организация в юрисдикции ФИБА, и, пока действуют санкции со стороны Международной федерации баскетбола, в Лиге чемпионов мы также не можем принимать участие. Тяжело прогнозировать, как будут складываться события и какая из организаций — ФИБА или Евролига — раньше откажется от антироссийских санкций.

В любом случае, мне кажется, в длящемся уже 20 лет холодном конфликте двух баскетбольных организаций ФИБА сейчас имеет возможность существенно укрепить свои позиции, если её руководители продемонстрируют волю и мудрость, заручатся поддержкой России и будут готовы первыми предложить участие в своих турнирах российским клубам», — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарской команды.