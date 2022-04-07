Этторе Мессина сравнил Тима Данкана и Коби Брайанта

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина сравнил лидерские качества Тима Данкана и Коби Брайанта.



«Коби всегда разговаривал со мной на итальянском. Ему нравилось, что никто не понимает, что мы обсуждаем. В отличие от Тима Данкана, Коби умел оказывать большое давление на одноклубников, себя, тренерский штаб. Он оказывал давление на всех. И он всегда давал понять, что если ты с ним в одной команде, то должен оставаться на очень высоком уровне, даже несмотря на психологическое давление», — приводит слова Этторе Мессины BasketNews.



Мессина на протяжении пяти лет работал в «Сан-Антонио Спёрс» в качестве ассистента главного тренера Грега Поповича и один сезон провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в роли консультанта.