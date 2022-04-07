Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» уступила «Маккаби» в Евролиге

«Барселона» уступила «Маккаби» в Евролиге
Комментарии

Закончился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором каталонская «Барселона» встречалась с израильским «Маккаби». Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне и завершилась со счётом 104:80 (27:23, 30:23, 19:22, 28:12) в пользу гостей паркета.

Самым результативным в составе победителей стал Скотти Уилбекин, записавший на свой счёт 20 очков. Лучшую результативность в составе каталонского клуба продемонстрировал Алекс Абринес, на счету которого 17 очков.

«Барселона» завершила выступление в регулярном чемпионате Евролиги. На счету команды 21 победа и семь поражений. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу. «Маккаби» 12 апреля предстоит встреча с «Фенербахче».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
07 апреля 2022, четверг. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
80 : 104
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Барселона: Абринес - 17, Миротич - 13, Мартинес - 8, Ннаджи - 8, Хэйс - 8, Йокубайтис - 6, Калатес - 6, Экзам - 6, Шанлы - 4, Кайседо - 2, Шмитс - 2, Бонилья
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 22, Нанналли - 18, Соркин - 13, Эванс - 11, Деррик Уильямс - 10, Рейнольдс - 9, Зив - 7, Калояро - 7, Томас - 7, ДиБартоломео, Жижич, Коэн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022