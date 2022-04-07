«Барселона» уступила «Маккаби» в Евролиге

Закончился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором каталонская «Барселона» встречалась с израильским «Маккаби». Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне и завершилась со счётом 104:80 (27:23, 30:23, 19:22, 28:12) в пользу гостей паркета.



Самым результативным в составе победителей стал Скотти Уилбекин, записавший на свой счёт 20 очков. Лучшую результативность в составе каталонского клуба продемонстрировал Алекс Абринес, на счету которого 17 очков.



«Барселона» завершила выступление в регулярном чемпионате Евролиги. На счету команды 21 победа и семь поражений. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу. «Маккаби» 12 апреля предстоит встреча с «Фенербахче».



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».