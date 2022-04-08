«Этот парень не для меня». Хлои Кардашьян высказалась об отношениях с Тристаном Томпсоном

Американская телевизионная персона Хлои Кардашьян рассказала о своих отношениях с центровым «Чикаго Буллз» Тристаном Томпсоном.



«Сначала с Тристаном я чувствовала себя в огромной безопасности, и какое-то время мне было очень хорошо. Помню, как он изменил мне прямо перед тем, как я родила, но я всё равно позволила ему войти в родильный зал. Да, это может показаться странным, но когда моя дочь смотрит домашние видео, эти видео максимально чистые и совершенные. Я всё ещё считаю, что он отличный парень и отличный отец. Но он не для меня», — цитирует Кардашьян CNN.



Томпсон и Кардашьян воспитывают дочку Тру, которая родилась в 2018 году. Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. Недавно пара возобновила отношения, но вновь рассталась после теста Томпсона на отцовство.