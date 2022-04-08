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Трипл-дабл Брауна не спас «Бостон» от поражения в матче с «Милуоки»

Трипл-дабл Брауна не спас «Бостон» от поражения в матче с «Милуоки»
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В Милуоки (США) на стайдионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 127:121, вследствие чего гости прервали свою 3-матчевую победную серию.

Наибольший вклад в победу «Милуоки» внесли разыгрывающий Джру Холидэй – 29 очков, 8 подборов и 8 передач и греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 5 передач.

В составе «Селтикс» лучшей результативностью отметился автор трипл-дабла лёгкий форвард Джейлен Браун – 22 очка, 10 подборов и 11 передач. Наибольшее количество очков – у разыгрывающего Маркуса Смарта (29 очков, 1 подбор и 7 передач).

Напомним, «Бостон Селтикс» (50-30) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Милуоки Бакс» (49-30) – третье.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Холидэй - 29, Миддлтон - 22, Портис - 17, Лопес - 15, Мэттьюз - 7, Коннотон - 6, Хилл - 2, Wigginton, Адетокунбо, Аллен, Вильдоса, Ибака, Картер, Мамукелашвили, Нвора
Бостон Селтикс: Смарт - 29, Браун - 22, Тайс - 22, Уайт - 19, Притчард - 12, Хозер - 11, Уильямс - 4, Корнет - 2, Ryan, Несмит, Стаускас, Тейтум, Томас, Уильямс, Фиттс, Хорфорд

В параллельных матчах «Шарлотт Хорнетс» разгромил дома «Орландо Мэджик» (128:101), а трипл-дабл Паскаля Сиакама из «Торонто Рэпторс» (37 очков, 11 подборов и 12 передач) принёс его команде победу над «Филадельфией Сиксерс» (119:114).

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
128 : 101
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Болл - 26, Розир - 22, Убре - 16, Харрелл - 14, Бриджес - 13, Вашингтон - 10, Мартин - 7, Томас - 7, Макдэниелс - 6, Пламли - 4, Джонс - 2, Тор - 1, Букнайт, Кулбока, Льюис, Ричардс, Хэйворд
Орландо Мэджик: Океке - 20, Вагнер - 17, Cannady - 12, Браздейкис - 12, Фульц - 12, Хэмптон - 12, Скофилд - 8, Саггс - 5, Бамба - 2, Лопес - 1, Айзек, Бол, Вагнер, Картер, Росс, Харрис, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Сиакам - 37, Трент-мл. - 30, Ачиува - 20, Барнс - 13, Буше - 7, Янг - 6, Флинн - 4, Берч - 2, Ануноби, Бонга, Брукс, Бэнтон, Ванвлит, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Макси - 22, Грин - 18, Харден - 13, Милтон - 9, Ньянг - 9, Харрис - 8, Рид - 5, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Спрингер, Тибулл
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