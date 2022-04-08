Трипл-дабл Брауна не спас «Бостон» от поражения в матче с «Милуоки»

В Милуоки (США) на стайдионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 127:121, вследствие чего гости прервали свою 3-матчевую победную серию.

Наибольший вклад в победу «Милуоки» внесли разыгрывающий Джру Холидэй – 29 очков, 8 подборов и 8 передач и греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 5 передач.

В составе «Селтикс» лучшей результативностью отметился автор трипл-дабла лёгкий форвард Джейлен Браун – 22 очка, 10 подборов и 11 передач. Наибольшее количество очков – у разыгрывающего Маркуса Смарта (29 очков, 1 подбор и 7 передач).

Напомним, «Бостон Селтикс» (50-30) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Милуоки Бакс» (49-30) – третье.

В параллельных матчах «Шарлотт Хорнетс» разгромил дома «Орландо Мэджик» (128:101), а трипл-дабл Паскаля Сиакама из «Торонто Рэпторс» (37 очков, 11 подборов и 12 передач) принёс его команде победу над «Филадельфией Сиксерс» (119:114).